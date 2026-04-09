Санатории в Башкирии продолжают внедрять бережливые технологии

В уфимском санатории «Зелёная роща» продолжается этап внедрения федерального проекта «Бережливое производство», направленный на повышение производительности труда. Сотрудники здравницы прошли обучение у тренеров Регионального центра компетенций и уже применяют полученные знания на практике. Как это отразилось на работе?

Несмотря на популярность санатория «Зелёная роща» среди жителей республики и гостей из других регионов, в фойе и на регистратуре немноголюдно. Всё благодаря повышению производительности труда и внедрению бережливых технологий. К федеральному проекту здравница присоединилась в октябре прошлого года.

Мы уменьшили нагрузку на медицинский персонал. Если взять первичный заезд, то у нас была раньше живая очередь. Сейчас этим занимается служба приёма и размещения гостей, и принимаем по времени. Вероника Биембетова, заведующая медицинским отделом санатория

За полгода участия в федеральном проекте сотрудникам санатория удалось проанализировать и оптимизировать процессы оказания услуг, и это сразу ощутили на себе гости здравницы. Очереди сократились на 85%, а сэкономленное время теперь можно потратить на дополнительные процедуры.

Пришёл на приём, позвали, зашёл, сделали процедуру: очень быстро. Иногда максимум пять минут только ждёшь, очень удобно. Андрей Воронов

Очень удобно. Мне нужен был кардиолог: назначили время. Аптека тут есть, купила что нужно, сразу капельницу поставили. Я очень благодарна этому санаторию. Эльвира Хакимова

Инструкторы санатория прошли подготовку по программам «Основы бережливого производства», «Картирование», «5С» и «Производственный анализ». Это помогло по-новому взглянуть на привычные вещи.

Наша задача – провести комплексную диагностику, то есть некий взгляд со стороны, после которого можно выработать конкретное решение по улучшению за счёт оптимизации процессов, упрощения операций, в освобождении персонала. Основной эффект приходит от того, что предприятие теми же ресурсами может производить больше. Роман Шишков, руководитель проекта Регионального центра компетенций в сфере производительности труда

Успешно присоединились к этому федеральному проекту. И по результатам мы видим наши улучшения: увеличивается клиентоориентированность. Работаем в этом направлении. Сирина Мещанинова, руководитель службы менеджмента качества санатория