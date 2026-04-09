Санатории в Башкирии продолжают внедрять бережливые технологии

В уфимском санатории «Зелёная роща» продолжается этап внедрения федерального проекта «Бережливое производство», направленный на повышение производительности труда. Сотрудники здравницы прошли обучение у тренеров Регионального центра компетенций и уже применяют полученные знания на практике. Как это отразилось на работе?
Несмотря на популярность санатория «Зелёная роща» среди жителей республики и гостей из других регионов, в фойе и на регистратуре немноголюдно. Всё благодаря повышению производительности труда и внедрению бережливых технологий. К федеральному проекту здравница присоединилась в октябре прошлого года.
За полгода участия в федеральном проекте сотрудникам санатория удалось проанализировать и оптимизировать процессы оказания услуг, и это сразу ощутили на себе гости здравницы. Очереди сократились на 85%, а сэкономленное время теперь можно потратить на дополнительные процедуры.
Инструкторы санатория прошли подготовку по программам «Основы бережливого производства», «Картирование», «5С» и «Производственный анализ». Это помогло по-новому взглянуть на привычные вещи.
Эффект от участия в федеральном проекте ощутили гости и других здравниц Башкортостана. «Бережливое производство» уже внедрено в санаториях «Красноусольск» и «Карагай». Помимо «Зелёной рощи», проект также реализуется в «Ассах» и «Якты-Куле».