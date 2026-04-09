В Башкирии стали известны даты проведения диктантов по башкирскому и русскому языкам

Международная образовательная акция «Диктант по башкирскому языку» в этом году пройдет 17 апреля. На следующий день весь мир сможет проверить свои знания по русскому языку, уже приняв участие в «Тотальном диктанте». Как жители республики готовятся к их написанию?

Если обычно работу над ошибками проводят после, то в этом году в Национальном музее Башкортостана недочётов, в принципе, решили не допускать. В преддверии Международного диктанта по башкирскому сотрудники вспоминают грамматику родного для них языка. Ильдар Шарипов, например, всегда участвует в акции и даже получил максимальный балл.

В этом году образовательная акция пройдёт 17 апреля. В оффлайн-формате диктант по башкирскому языку можно будет написать в вузах, учреждениях культуры и других организациях. А чтобы проверить свои знания онлайн – традиционно для телезрителей телеканалов БСТ, «Тамыр» и слушателей радио «Ашкадар» тексты начального, свободного и северно-западного диалекта с 11 утра начнут зачитывать дикторы в прямом эфире: башкирский певец Baby Ti – Арыслан Тимеров, заслуженный артист России Азат Аиткулов и Эльмира Абулкарамова – представительница пятого поколения башкирского поэта и просветителя Гали Сокороя.

Для участия в онлайн-формате необходимо воспользоваться официальным сайтом акции башдиктант.ру или через национальный мессенджер MAX в чат-боте башдиктантбот. Вот так выглядит сам бот: здесь можно как отправить диктант, так и затем получить результат.

Сориентироваться просто – всё расписано пошагово. После завершения трансляции направить работу можно будет до конца дня. Тексты проверят в течение месяца. В случае, если результаты не придут автоматически, можно обратиться по телефонам, указанным на официальном сайте.

И сразу на следующий день можно будет проверить свои знания уже по русскому языку. 18 апреля стартует «Тотальный диктант». В Уфе он пройдёт на 50 площадках, участники – со всех континентов. Весь мир будет писать текст доктора филологических наук Алексея Варламова. Например, Адити, студентка медуниверситета из Индии, примет участие в акции впервые.

В вузе, помимо основной программы, на парах по русскому языку уделяют время для подготовки к написанию диктанта.