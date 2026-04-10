В Башкирии завершается работа над фильмом «Атайсал»

Мировая премьера семейной драмы «Атайсал» состоится 19 апреля в Москве на 48-м Международном кинофестивале. Команда башкирских кинематографов сейчас завершает работу над картиной. Это фильм о семейных ценностях и традициях, о башкирских лошадях.

Его создатели говорят, что это первый башкирский вестерн. Проект реализуется автономной некоммерческой организацией.