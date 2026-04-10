В Башкирии завершается работа над фильмом «Атайсал»

Мировая премьера семейной драмы «Атайсал» состоится 19 апреля в Москве на 48-м Международном кинофестивале. Команда башкирских кинематографов сейчас завершает работу над картиной. Это фильм о семейных ценностях и традициях, о башкирских лошадях.
Его создатели говорят, что это первый башкирский вестерн. Проект реализуется автономной некоммерческой организацией.
Кинопрокат картины намечается на осень 2026 года. Пока же творческая команда работает над написанием музыки к фильму. Что касается музыкального инструмента, предпочтение отдали думбыре, которая хорошо передаёт дух вестерна.