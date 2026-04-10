720 литров «паленого» алкоголя изъяли в Уфе

Как сообщили в Минторге РБ, накануне в ходе проверки торговой точки была изъята алкогольная продукция без специальных средств идентификации – обязательной маркировки. Общий объем конфискованного товара составил 720 л.

В ведомстве напомнили об административной ответственности за подобные нарушения. Так, юридическим лицам грозит штраф от 1 до 1,5 млн рублей с полной конфискацией товара. Для должностных лиц наказание составляет от 300 до 500 тысяч рублей, для физических – до 150 тысяч.