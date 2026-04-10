В Уфе погиб лебедь, который увяз в нефтепродуктах

Представители Центра реабилитации диких животных «Пин и Пиф» в Уфе рассказали о печальной судьбе лебедя, увязшего в нефтепродуктах.

Напомним, лебедя в тяжёлом состоянии нашли в Черниковке. Выяснилось, что птица провела в нефтепродуктах около двух недель. Вызволить лебедя пытались четверо суток. У птицы диагностировали сильнейшую интоксикацию, проблемы с клювом и отсутствие одного глаза.

Лебедя пытались спасти. Птице дали препарат для терапии печени и отмывали с помощью крахмала, но сохранить жизнь спасённого не удалось.