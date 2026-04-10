В Башкирии упавшая конструкция насмерть придавила рабочего

Туймазинская межрайонная прокуратура передала в суд уголовное дело о гибели маляра на предприятии АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». Руководителю цеха и старшему мастеру предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, приведшем к смерти человека.

Следствие установило, что в мае минувшего года должностные лица направили бригаду из трех человек на покраску тяжелого металлического изделия. При этом контроль за устойчивостью конструкции, размещенной на рельсовой тележке, организован не был. В ходе работ многотонная заготовка рухнула на одного из маляров. Вес обрушившейся конструкции превышал 670 кг. Пострадавший погиб на месте происшествия.