В Башкирии Народный фронт проверил озеро, в котором массово погибла рыба

В Кармаскалинском районе на озере Аксаковское произошёл замор рыбы. Народный фронт проверил сообщения жителей и подтвердил факт массовой гибели. К моменту осмотра больших скоплений уже не было – часть рыбы унесло талыми водами.

Погибла в основном молодь, которая, вероятно, не перенесла зимовки. Специалисты Рыбоохраны объяснили это естественным кислородным голоданием в замкнутом водоёме. На берегу обнаружен септик, который может косвенно влиять на состояние озера. Народный фронт направил обращения в Рыбнадзор и Роспотребнадзор для проверки.