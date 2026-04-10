В Уфе открылся Центр поддержки детей-инвалидов «Мир возможностей»

Место, где семьи находят тепло, а маленькие шаги превращаются в большие победы. В Уфе на базе школы №101 открылся Центр поддержки детей-инвалидов и их родителей «Мир возможностей». Здесь для ребят с особенностями работают творческие и развивающие кружки, а специалисты проводят консультации с родителями.

Дети с расстройством аутистического спектра – свой уникальный мир. Для них вовлечься в процесс бывает непросто. В центре «Мир возможностей» они развиваются и находят друзей через творчество. Благодаря медиастудии учатся говорить, пластилинография развивает у них моторику, песочная терапия помогает снять напряжение, а спортивный клуб поднимает командный дух.

Помогают здесь не только детям. В центре организована Школа осознанного родительства «Семья». Специалисты оказывают поддержку в воспитании и развитии, проводят юридические и медицинские консультации. Главное, чтобы мамы и папы чувствовали себя уверенно и могли помогать своему ребенку дома.

Сейчас в центре занимается 50 семей. С детьми проводят занятия волонтеры, привлеченные специалисты и работники школ. Ребята объединены в группы по интересам и возрасту, чтобы каждый чувствовал себя комфортно.