Жители Уфы готовятся к празднованию Пасхи

Уже на этой неделе православные верующие отметят Пасху – самый древний христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Ему предшествует Страстная седмица, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя. О том, как в Уфе готовятся к Светлому Воскресенью, – в нашем репортаже.

Творожный, шоколадный, с кремовой начинкой и даже диетический – каких только куличей сегодня не пекут. Однако Кристина Слюсаренко среди всего этого многообразия из года в год придерживается старинного рецепта, по которому главное пасхальное лакомство готовила еще ее мама.

Куличи вот уже несколько лет Кристина печёт не только для своей семьи, но и на заказ. Расходятся они буквально как горячие пирожки. Кроме использования свежих и качественных ингредиентов, делится женщина, важно соблюдать еще и правило трех «Т»: тишина, тепло, темнота. Ведь дрожжевое тесто очень капризное. Если все сделать правильно и с душой, то куличи получаются вкусные и красивые. Но вот насколько они полезные? И как много пасхального десерта можно позволить себе за праздничным столом? Об этом мы спросили врача эндокринолога-нутрициолога.

Кулич в переводе с греческого – «круглый хлеб», и пекут его уже не одно столетие, но вот когда именно зародилась традиция, сегодня сказать сложно. По одной из версий, после того, как Христос воскрес, он являлся апостолам во время их трапез. Тогда они стали оставлять свободным для своего Учителя центральное место, а в середину стола ставили хлеб.

Считается также, что в первые века христианства во время пасхальной службы верующие приносили выпечку в церковь для освещения. Этот обычай символизировал единство общины и благодарность за воскресение Господа. Со временем она стала приобретать особую форму и вкус, превратившись в знакомое нам всем лакомство.