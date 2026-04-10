Снег и штормовой ветер: в Башкирии резко ухудшилась погода

Снежная метель, сорванные деревья и облицовка зданий. В республике наблюдается ухудшение погоды. В некоторых районах идёт мокрый снег, на дорогах низкая видимость и гололедица. В Белорецком районе вводили ограничение движения транспорта, которое к этому часу уже снято. Белый ковёр также лёг в Нефтекамске, Учалах и Янауле.

Вкупе с мокрым снегом царит и штормовой ветер. Многочисленные сообщения о падении крупных деревьев, покосившихся заборах, сорванных баннерах и профнастиле, свалившихся на припаркованные автомобили, прилетают из разных уголков столицы. Самое зрелищное проявление стихии зафиксировано в микрорайоне Сипайлово. На улице Набережной ветер сорвал облицовку и утеплитель фасада 20-этажного дома. К счастью, пострадавших нет.