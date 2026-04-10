В Башкирии сотрудники ДПС задержали возможного убийцу

В Стерлитамакском районе сотрудники дорожно-патрульной службы задержали возможного убийцу.

В селе Новое Барятино было найдено тело 61-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Рядом нашли раненого 44-летнего жители села. На место в оперативном порядке прибыли экстренные службы и следователи.

Установлено, что к преступлению может быть причастен 34-летний местный житель. Его задержали на территории сельскохозяйственного предприятия на улице Дружбы. При задержании у него были обнаружены порезы на предплечьях. Сотрудники полиции оказали ему первую медпомощь и вызвали бригаду скорой помощи. Мужчину в сопровождении стражей порядка госпитализировали.

По предварительной информации, между мужчинами вспыхнула ссора. Сначала предполагаемый убийца нанёс смертельное ранение 61-летему мужчине, после ранил 44-летнего знакомого. Злоумышленник попытался скрыться. На территории фермы мужчина сам нанёс себе ранения, чтобы выставить их как конфликт с пострадавшими. Расследование продолжается.