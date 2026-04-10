Глава Башкирии вошел в топ-3 рейтинга плотности международных контактов

Радий Хабиров – в тройке лидеров в индексе плотности международных контактов глав регионов за март 2026 года. Руководитель республики набрал баллы благодаря активности на абхазском направлении. Уфу посетила делегация из дружественной республики во главе с премьер-министром Владимиром Делбой. Стороны обсудили развитие туризма и формирование дорожной карты сотрудничества в социальной, культурной и торгово-экономической сферах.

Абхазия – одно из наиболее активных направлений для внешнеэкономического трека Радия Хабирова, который выстроил хорошие отношения с руководством. В итоге в Уфе на набережной Белой появилась точная копия сухумской колоннады, реализуется программа «Башкирско-абхазское долголетие», а в начале мая между нашей республикой и Абхазией будет открыто прямое авиасообщение.