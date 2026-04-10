Радий Хабиров встретился с почетными гостями премии «Молодость нации»

Спорт без границ в республике. Глава Башкортостана встретился с почетными гостями церемонии вручения 12-й общественной премии Римы Баталовой «Молодость нации». Среди тех, кто приехал в Уфу поддержать лауреатов мероприятия, – олимпийские чемпионы, чемпионы мира, руководители спортивных федераций, депутаты Государственной Думы России и не только.
Радий Хабиров выразил признательность руководителю фонда премии Риме Баталовой за вклад в развитие спортивной отрасли в республике и поддержку спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Он напомнил, что Башкортостан дважды признан самым спортивным регионом России. Во многом благодаря развитию инфраструктуры, появлению новых ФОКов, бассейнов, ледовых дворцов в городах и районах республики. Также на встрече обсудили строительство в Уфе Центра настольного тенниса и легкоатлетического манежа
В республике продолжается работа над поручением Владимира Путина по развитию спорта. Радий Хабиров рассказал о реализации программы «Взлетай», по внедрению шахматных уроков в образовательных учреждениях Башкортостана, а также об успехах башкирских боксеров на профессиональном ринге. Гости поблагодарили главу республики за его внимание к развитию спорта.