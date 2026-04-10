Радий Хабиров встретился с почетными гостями премии «Молодость нации»

У нас строится порядка десяти спортивных учреждений. Люди проявляют огромный интерес к спорту, и даже в сёлах мы видим большой спрос на спортивные сооружения. Особое внимание уделяем поддержке спортсменов и тренеров. Мы первыми в стране запустили проект «Сельский тренер», который теперь носит федеральный характер. По аналогии создали программу «Городской тренер». Также у нас действует программа пожизненной стипендии для победителей и призёров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренеров. Её получают 88 человек.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан