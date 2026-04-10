Герой репортажа БСТ из зоны СВО побывал в Уфе во время отпуска

Военнослужащий с позывным «Дядя» призван из Башкирии. Ранее с ним встречалась руководитель ЦУР РБ Елена Прочаковская во время командировки в ДНР. Кадры, снятые бойцом на нашлемную камеру, вошли в спецрепортажи телеканала БСТ.

Находясь в краткосрочном отпуске, военнослужащий посетил офис Центра управления регионом. Сотрудники ознакомили его с текущей работой: обработкой обращений граждан, мониторингом коммунальной сферы и природных пожаров. Отдельно обсудили прогноз Госкомитета РБ по ЧС о паводке в селе Азово, откуда боец родом.

В завершение встречи бойцу показали специальный репортаж, снятый при его участии. Ему и сослуживцам пожелали здоровья и успешного выполнения задач.