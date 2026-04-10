Радий Хабиров принял участие в VIII Форуме школьного образования «Взлетай!»

В Башкортостане создадут программу для повышения престижа профессии учителя. Такое поручение сегодня дал глава республики во время пленарного заседания Форума школьного образования «Взлетай!». В этом году масштабное мероприятие было посвящено проблемам преподавания информатики, внедрению информационных технологий в сфере образования, в том числе применению искусственного интеллекта.

Директора школ, педагоги, психологи, советники по воспитанию, а также приглашённые эксперты собрались в здании уфимского конгресс-холла обсудить ключевые направления развития системы образования. Центральная тема Форума – цифровая трансформация образования, преподавание информатики и внедрение технологий искусственного интеллекта в учебный процесс.

Накануне более 550 учителей информатики на площадке конгресс-холла повышали свою квалификацию в области искусственного интеллекта. В этом им помогали федеральные эксперты, в частности, представители платформы «Яндекс Образование».

Республика уж точно окажет поддержку, учитывая, что Башкортостан поставил перед собой амбициозную задачу: к 2030 году войти в топ-10 регионов России по развитию искусственного интеллекта. О приоритетных же направлениях развития системы образования детально говорили уже во время пленарного заседания Форума школьного образования «Взлетай!». Участие в нём принял глава Башкортостана. Радий Хабиров в начале своего выступления рассказал об успехах наших школьников на олимпиадах, что является хорошим мотивирующим фактором для развития системы образования в регионе.

Мы из года в год начали поднимать результаты ЕГЭ. В прошлом году у нас появился трёхсотбалльник. В этом году наша сборная школьников на Всероссийской олимпиаде по химии заняла третье место. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А ещё накануне наши школьники стали призёрами олимпиад по экологии и обществознанию. Всё это – результат кропотливой работы по укреплению системы школьного образования, отметил глава республики. Башкортостан – один из лидеров в России по развитию инфраструктуры. За последние годы в Башкортостане построено 48 школ и 67 детских садов более чем на 31 тысячу мест. Учебные заведения оснащаются современным оборудованием.

Это уже восьмой по счёту Форум школьного образования «Взлетай!». Ежегодно по его итогам принимаются ключевые для отрасли решения. Среди них, к примеру, учреждение грантов для сельских учителей, создание полилингвальных школ, организация бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов.