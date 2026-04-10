В Уфе состоялась церемония вручения премии «Молодость нации»

Спорт без границ в республике. В Уфе состоялась церемония вручения 12-й общественной премии Римы Баталовой «Молодость нации». Её вручают спортсменам с ограниченными возможностями здоровья, тренерам и спонсорам, которые вносят вклад в развитие паралимпийского спорта и социальную адаптацию инвалидов. Глава Башкортостана сегодня встретился с почетными гостями церемонии вручения общественной премии.

Поддержать лауреатов мероприятия в Уфу приехали олимпийские чемпионы, чемпионы мира, руководители спортивных федераций, депутаты Государственной Думы России и не только. Радий Хабиров выразил признательность руководителю фонда премии Риме Баталовой за вклад в развитие спортивной отрасли в республике и поддержку спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Он напомнил, что Башкортостан дважды признан самым спортивным регионом России, во многом благодаря развитию инфраструктуры, появлению новых ФОКов, бассейнов, ледовых дворцов в городах и районах республики. Также на встрече обсудили строительство в столице Центра настольного тенниса и легкоатлетического манежа.

У нас строится порядка десяти спортивных учреждений. Люди проявляют огромный интерес к спорту, и даже в сёлах мы видим большой спрос на спортивные сооружения. Особое внимание уделяем поддержке спортсменов и тренеров. Мы первыми в стране запустили проект «Сельский тренер», который теперь носит федеральный характер. По аналогии создали программу «Городской тренер». Также у нас действует программа пожизненной стипендии для победителей и призёров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренеров. Её получают 88 человек. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Большое внимание в республике уделяется адаптивному спорту, и ещё одно подтверждение этому – ежегодная премия «Молодость нации». Сама церемония – это праздник таланта и большой работы над собой; она про тех, кто готов преодолеть любые преграды. Одним из таких людей является сама основательница общественной премии, 13-кратная Паралимпийская чемпионка Рима Баталова.

В этом году победителей выбирали в семи номинациях. И если практически во всех из них герои – это спортсмены с ОВЗ и их тренеры, то в номинации «Воспитать чемпиона» благодарностью за успехи атлета удостаиваются в первую очередь самые близкие. Так, семья Костиных доказывает, что поддержкой, любовью и верой в ребенка возможно вырастить успешного спортсмена, несмотря на нарушения здоровья. Благодаря усилиям родителей и младших брата и сестры Виктор Костин добился высоких результатов в плавании: он стал призером чемпионата России.

Отметили дипломами и наградами благотворителей и представителей СМИ, освещающих проблемы спортсменов-инвалидов. Среди награждаемых были представители телеканала БСТ. Лауреатами номинации «Герои нашего времени» стали участники специальной военной операции, которые пришли в спорт.