Ураганный ветер и гололед: на Башкирию обрушилась непогода

Башкортостан оказался во власти непогоды. В Уфе шквалистый ветер валил деревья, сносил крыши и срывал обшивку зданий. Многочисленные видео последствий урагана в течение дня в соцсетях выкладывали очевидцы. Также в некоторых районах республики выпал снег, из-за чего на трассе ограничили движение.

Облицовка жилого дома на улице Набережной, словно лист бумаги, устремляется вниз и обрушивается на крышу супермаркета и припаркованные автомобили. К счастью, людей в этот момент поблизости не было, а потому обошлось без пострадавших. Чего не скажешь о машинах. С такими ситуациями, говорит Эльвира Багаутдинова, ранее не сталкивалась, а потому даже растерялась. И подобных происшествий в Уфе сегодня немало.

Обрушившийся на Уфу ураган сносил заборы, опрокидывал мусорные баки и валил деревья. Не выдержала порывов ветра одна из елей у главного корпуса педуниверситета. Ещё одно дерево упало на улице Гафури, рядом с Телецентром, другое же рухнуло в соседнем дворе прямо на автомобиль. Досталось машинам и на улице Ростовской: там ветром снесло крышу – листы прилетели прямо на парковку. Как отмечают эксперты, автовладельцам в подобной ситуации следует обратиться в органы внутренних дел для фиксации последствий.

И если столицу республики в этот апрельский день накрыл ураганный ветер, то в Нефтекамске и Белорецком районе выпал снег. В последнем осадки ограничили видимость, а дорогу сковал гололед. В МЧС напоминают: при такой погоде стоит быть осторожнее.