В Уфе прошёл конкурс пасхальных куличей «Благодатная Пасха»

В Уфе прошёл республиканский конкурс пасхальных куличей «Благодатная Пасха». Мероприятие проводится в пятый раз в кондитерском цеху Уфимского торгово-экономического колледжа. Студенты профильных специальностей продемонстрировали навыки в выпечке и представили куличи как произведения искусства. Юные кулинары пекли пасхальный хлеб по своим авторским рецептам.
Ещё в одной номинации участие принимали школьники коррекционных классов. Они создавали композиции, расписывая пасхальные яйца. Так, в 2026 году гран-при получила студентка аграрного университета, но помимо кубка, победителей ждёт ещё одна награда.