На трассе Уфа – Оренбург проходят массовые рейды ГАИ

Сегодня, 11 апреля, в утренние часы на 113 км автодороги Уфа – Оренбург в Стерлитамакском районе сотрудники Госавтоинспекции организовали сплошные проверки водителей.

Основная цель рейда – профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД. Особое внимание инспекторы уделяют выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, лиц, севших за руль без прав или лишенных водительского удостоверения, а также контролю за соблюдением правил перевозки детей.

Глава ГАИ региона Владимир Севастьянов обратился к автомобилистам с просьбой отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.