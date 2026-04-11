В Башкирии на пожаре обнаружены тела двух мужчин

В ночь на 11 апреля на улице Советской в селе Новобелокатай Белокатайского района загорелся бревенчатый жилой дом.

К моменту прибытия первого подразделения МЧС России из строения шло сильное задымление. В комнате 4×3 метра на диване было обнаружено тело 52-летнего мужчины. Позже, во время тушения, пожарные нашли еще одного погибшего — 44-летнего мужчину.