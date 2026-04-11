В Уфе за сутки поймали 7 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на территории Уфы сотрудниками ГАИ зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия. Пострадавших в результате аварий нет.

Всего за сутки пресечено 330 нарушений ПДД. В том числе: 24 нарушения правил использования ремней безопасности, 20 случаев непредоставления преимущества пешеходам, 16 нарушений правил перевозки детей-пассажиров и 18 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение ПДД.

Кроме того, задержаны 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 2 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.