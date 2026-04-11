В районе Башкирии утонул мужчина на сапборде

По предварительным данным, туристы передвигались без сопровождения инструкторов и не ставили в известность о своем путешествии экстренные службы. На одном из крутых поворотов реки мужчина не справился с управлением доской, потерял равновесие и опрокинулся в воду. Выбраться на поверхность самостоятельно он не сумел. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС направились к месту происшествия для извлечения тела погибшего.