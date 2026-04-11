Школьники Башкирии взяли призовые места на олимпиаде по химии в «Сириусе»

Лучшие в стране. Сборная Башкортостана по химии успешно выступила на Всероссийской олимпиаде, заняв призовые места. За школьников переживали их одноклассники, учителя и родители. Они же первыми поздравили триумфаторов. По мнению экспертов, столь высокие показатели в очередной раз подтвердили уровень качественной подготовки башкирских олимпиадников и профессионализм педагогов.

Успешно преодолев городской и республиканский уровни, на заключительный этап Всероссийской олимпиады по химии Динияр Галимов проходил два года подряд. И если в первый раз достичь поставленной цели не получилось, то сейчас он смог завоевать золотую медаль, став лучшим из лучших. За онлайн-трансляцией с замиранием сердца следила вся школа, в том числе и его учительница по химии.

Когда вышел с флагом Башкирии, в форме сборной Башкортостана, это была такая гордость за него, за то, что добился своей цели. Мария Бибикова, учитель химии гимназии №2

Переживали за своего одноклассника и друзья Динияра, но верили в его победу. Говорят: он никогда не отказывает им в помощи и всегда подсказывает, как решать самые сложные задачи.

Спрашиваем у него, как решать уравнения, задачи. По химии он нам всегда помогает, когда что-то не получается. Очень за него переживали, надеялись на победу. Иван Шибанов и Александр Брыков, одноклассники Динияра Галимова

Залогом своего успеха Динияр Галимов считает не только любовь к химии, но и знания, которые дали ему учителя и наставники. При подготовке к заключительному этапу Всероссийской олимпиады он в составе сборной Башкортостана занимался в усиленном режиме. И не зря.

Задания с каждым годом становятся сложнее. Составляют их бывшие олимпиадники. Они знают, как сделать их более интересными и сложными. И в этом году задания были высокого уровня. Соперники тоже были сильные: 500 лучших школьников страны по химии. Динияр Галимов, ученик 10-го класса гимназии №2, победитель Всероссийской олимпиады по химии

Хотя химию в школах начинают преподавать с 8-го класса, талантливых школьников, проявляющих интерес к этому предмету, выявляют гораздо раньше. Далее система сопровождает их до достижения самых высоких результатов. Методику разработала заслуженный учитель России Агадуллина Лиза Киямовна.

Непосредственно перед олимпиадой у нас проходили учебно-тренировочные сборы. Две недели работали в очном формате в лаборатории Центра развития талантов «Аврора». Там самая современная лаборатория с оборудованием, на котором работает вся наша сборная Башкортостана. Айнур Гумеров, член Ассоциации наставников олимпиадного движения, кандидат химических наук

Сборную республики по химии поздравил и Глава Башкортостана. На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров вручил школьникам и учителям Благодарственные письма. По количеству дипломов на Всероссийской олимпиаде по химии в «Сириусе» наша республика вошла в топ-3 регионов по результативности, уступив только Москве и Московской области.