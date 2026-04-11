Школьники Башкирии взяли призовые места на олимпиаде по химии в «Сириусе»

Лучшие в стране. Сборная Башкортостана по химии успешно выступила на Всероссийской олимпиаде, заняв призовые места. За школьников переживали их одноклассники, учителя и родители. Они же первыми поздравили триумфаторов. По мнению экспертов, столь высокие показатели в очередной раз подтвердили уровень качественной подготовки башкирских олимпиадников и профессионализм педагогов.
Успешно преодолев городской и республиканский уровни, на заключительный этап Всероссийской олимпиады по химии Динияр Галимов проходил два года подряд. И если в первый раз достичь поставленной цели не получилось, то сейчас он смог завоевать золотую медаль, став лучшим из лучших. За онлайн-трансляцией с замиранием сердца следила вся школа, в том числе и его учительница по химии.
Переживали за своего одноклассника и друзья Динияра, но верили в его победу. Говорят: он никогда не отказывает им в помощи и всегда подсказывает, как решать самые сложные задачи.
Залогом своего успеха Динияр Галимов считает не только любовь к химии, но и знания, которые дали ему учителя и наставники. При подготовке к заключительному этапу Всероссийской олимпиады он в составе сборной Башкортостана занимался в усиленном режиме. И не зря.
Хотя химию в школах начинают преподавать с 8-го класса, талантливых школьников, проявляющих интерес к этому предмету, выявляют гораздо раньше. Далее система сопровождает их до достижения самых высоких результатов. Методику разработала заслуженный учитель России Агадуллина Лиза Киямовна.
Сборную республики по химии поздравил и Глава Башкортостана. На еженедельном оперативном совещании Радий Хабиров вручил школьникам и учителям Благодарственные письма. По количеству дипломов на Всероссийской олимпиаде по химии в «Сириусе» наша республика вошла в топ-3 регионов по результативности, уступив только Москве и Московской области.
Башкирские школьники уверенно побеждают в технических дисциплинах, подтверждая высокий уровень подготовки по ключевым направлениям. В копилке республики уже 34 диплома на олимпиадах текущего года, и их станет больше. Впереди ещё олимпиады по 15 дисциплинам, где сборные Башкортостана традиционно показывают сильные результаты.