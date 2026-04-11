Жители Башкирии готовятся к празднованию Пасхи

Сегодня у православных верующих Великая суббота – последний день Страстной седмицы, канун Пасхи. Это день тишины, ожидания и внутренней сосредоточенности: скорбь о смерти Христа постепенно сменяется предвкушением Его Воскресения. Верующие готовятся к празднованию: освящают куличи, яйца, пасхи. Ночью пройдёт Пасхальное богослужение, а на телеканале БСТ будет организована трансляция из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
В семье Репаловых чтят две религии – православие и ислам. Александр – христианин, Анна – мусульманка, поэтому справляют праздники сразу двух вероисповеданий. Детей уже понемногу знакомят с религией. Семейная традиция – посещать Собор Рождества Пресвятой Богородицы.
Все дороги ведут в храм. Пасха – это торжество из торжеств. Верующие несут на освящение яства. Светлый, весенний праздник для многих повод собраться вместе за готовкой и раскрашиванием яиц. Тот случай, когда важен не только результат, но и процесс. И за традициями, знакомыми нам с детства, скрывается глубокий смысл. Пасху справляют в воскресенье. Название дня недели говорит само за себя: он назван так в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после распятия. Это переход от смерти к жизни, от земли к небу.
Воспитанники воскресной школы в честь праздника установили в храме икону Спасителя и детей, к нему приходящих. Здесь же для маленьких верующих стоит подсвечник пониже высотой, для удобства.
Сегодня в храмах республики пройдёт Пасхальная служба. Для тех, кто не сможет посетить её, на телеканале БСТ, уже по традиции, будет идти прямая трансляция праздничного богослужения из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Она начнётся в 23:30.