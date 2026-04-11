Жители Башкирии готовятся к празднованию Пасхи

Сегодня у православных верующих Великая суббота – последний день Страстной седмицы, канун Пасхи. Это день тишины, ожидания и внутренней сосредоточенности: скорбь о смерти Христа постепенно сменяется предвкушением Его Воскресения. Верующие готовятся к празднованию: освящают куличи, яйца, пасхи. Ночью пройдёт Пасхальное богослужение, а на телеканале БСТ будет организована трансляция из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.

В семье Репаловых чтят две религии – православие и ислам. Александр – христианин, Анна – мусульманка, поэтому справляют праздники сразу двух вероисповеданий. Детей уже понемногу знакомят с религией. Семейная традиция – посещать Собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Все дороги ведут в храм. Пасха – это торжество из торжеств. Верующие несут на освящение яства. Светлый, весенний праздник для многих повод собраться вместе за готовкой и раскрашиванием яиц. Тот случай, когда важен не только результат, но и процесс. И за традициями, знакомыми нам с детства, скрывается глубокий смысл. Пасху справляют в воскресенье. Название дня недели говорит само за себя: он назван так в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после распятия. Это переход от смерти к жизни, от земли к небу.

Воспитанники воскресной школы в честь праздника установили в храме икону Спасителя и детей, к нему приходящих. Здесь же для маленьких верующих стоит подсвечник пониже высотой, для удобства.