БСК запустила «плавучую систему» для снижения нагрузки на окружающую среду

Башкирская содовая компания запустила «плавучую систему» для снижения нагрузки на окружающую среду. Земснаряд задействуют на шламонакопителе «Белые моря». На предприятии их используют для хранения и отстаивания сточных вод, в том числе дистиллерной жидкости, по своему составу близкой к морской воде. Стоит отметить, что при фильтрации раствор разделяется на жидкую и твердую фракции. Твердая часть преобразуется в минеральный продукт, который используют как удобрение и рекультивант для восстановления нарушенных земель.

После очистки стоки возвращают в природные объекты, в Башкирии – это река Белая. Проект является частью экологической и технологической модернизации производства для повышения эффективности водоочистных процессов.

