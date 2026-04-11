Башкирский национальный костюм стал новым брендом России

Роспатент официально зарегистрировал «Башкирские национальные костюмы» как географическое указание. Так, Башкортостан получил свой 11-й зарегистрированный бренд. В их число также входят Бурзянский бортевой мёд, музыкальный инструмент курай, Мансуровский гранит, башкирские лошади, палас и пуховая шаль. О том, как должен выглядеть национальный костюм и о сохранении культурного кода в современном мире – в нашем сюжете.
Бережно и с любовью к каждому изделию. Сафию Асанову из Баймакского района знают многие. Мастерица не один десяток лет занимается пошивом башкирских национальных костюмов и реставрацией украшений.
Башкирский национальный костюм – это не просто одежда, а сложная знаковая система, отражающая мировоззрение, социальный статус и эстетические идеалы народа. Сохранение его канонов – традиционного кроя, цветовой гаммы и орнамента – это сохранение культурного кода нации. Именно поэтому важна регистрация бренда.
В выставочном зале Национального музея республики сегодня представлены пять костюмных комплексов национального башкирского костюма, которые различаются по этнографическим группам и месту проживания. Это проявляется в материалах, типах украшений, крое и головных уборах.
Именно сюда приходят мастера, дизайнеры и швеи, перед тем как воссоздать свой вариант костюма. Опираются на первоисточник, чтобы не упустить детали и сохранить ту историческую особенность башкирских нарядов. Наряду с этим растёт популярность и на стилизованные варианты башкирских образов.
Этот образ создан в швейной мастерской Уфы. Здесь уже более 25 лет шьют костюмы для танцевальных коллективов, театров и ценителей башкирской культуры. Наряды разлетаются по всей республике, по всем уголкам России и даже за рубеж.
В штате – чуть больше 10 мастериц. Большую часть работ, как и 100 лет назад, выполняют вручную, однако и сюда добралась современная техника.
Но есть то, что не заменит ни одна машина. Так, традиционную тамбурную вышивку повторить практически невозможно, поэтому её по-прежнему создают вручную.
2 апреля 2026 года Роспатент официально зарегистрировал «Башкирские национальные костюмы» как географическое указание. Этот статус подтверждает уникальность традиционной одежды, её связь с историей, культурой и кочевым бытом башкирского народа, а также право на защиту от подделок.
Это событие обеспечивает правовую охрану «Башкирского национального костюма», подтверждая уникальность изделий, произведённых башкирскими мастерами. И если для Роспатента это 413-й уникальный товар в реестре, то для республики – это важный шаг в защите культурного наследия Башкортостана.