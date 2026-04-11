В Башкирии стартовал сезон сбора берёзового сока

Древесный нектар для республики имеет особое значение. Один из центров притяжения – Караидельский район, где сама традиция сбора берёзового сока включена в реестр объектов нематериального этнокультурного достояния. Древние обычаи поддерживают не только старожилы, но и люди, для которых удивительной красоты места стали домом относительно недавно.

Не навредить – один из главных принципов, которого придерживается Артур Файзрахманов. Глаз у мужчины намётан: выбирает только те деревья, которые диаметром не меньше 25 сантиметров. Молодые не трогает, чтобы не погубить.

Важно при этом ещё и правильно подобрать одежду и обезопасить себя от клещей, которых в это время особенно много. Отверстие для добычи нектара сверлит на высоте не более полуметра. Сейчас, по словам мужчины, – самый сок. Деревья напитываются влагой, поэтому запасы хорошие. Но он принципиально не набирает более пяти литров, чтобы дать и дереву возможность набраться сил.

Берёзовый сок – настоящий кладезь витаминов. Он помогает восполнить силы после зимы и поддерживает иммунитет. Сезон сбора недолгий, до появления первых почек. Пить его лучше свежим, однако запастись древесным соком можно и на целый год. Главное – правильно упаковать и хранить.

В деревню Новоянсаитово Артур Файзрахманов перебрался 20 лет назад из Уфы. Отставной военный с нуля построил дом, обустроил сад и быстро освоил местные промыслы. Помимо приготовления сока, вялит мясо и удит рыбу из Караидели. А ещё помогает развивать сферу гостеприимства, приглашая в эти природные места туристов.