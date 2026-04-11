В Уфе прошёл галактический субботник

Участниками галактического субботника в Уфе стали 108 активистов – ровно столько минут длился первый полёт человека в космос. В преддверии Дня космонавтики участники масштабной уборки решили привести в порядок улицу Гагарина. Символично, что субботник стартовал у дома, на стене которого изображён народный герой. После выступления детских творческих коллективов все взяли в руки мешки для мусора и отправились по заданному маршруту.

Были сегодня и подарки: среди участников галактического субботника разыграли билеты в планетарий и пять наборов настоящего космического питания. Сезон же субботников в республике стартовал ещё 27 марта. В Уфе в общей сложности запланировано три общегородских субботника, два из которых уже прошли. Ещё одна масштабная уборка состоится 25 апреля. Основной объём работ выполнят коммунальные службы. Присоединиться к весенней уборке может любой желающий житель Уфы.