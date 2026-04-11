В Башкирии прошли соревнования юных операторов БПЛА

В Зилаирском районе прошли соревнования юных операторов беспилотных летательных аппаратов. Участие приняли команды из Уфы, Ишимбая и Зилаирского района. Лидерами состязаний стали студенты Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, студенты которого забрали первое и второе места. Они получили денежное вознаграждение.

На мероприятии также показали агродрон для опрыскивания полей, а на круглом столе обсудили применение БПЛА в сельском хозяйстве и в условиях боевых действий.