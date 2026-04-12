Глава Башкирии поздравил с Пасхой

На протяжении веков наша республика является общим домом для представителей разных национальностей и вероисповеданий. Мы бок о бок трудимся ради общего блага, вместе растим детей. На разных языках молимся за то, чтобы на земле скорее воцарился мир. И по доброй традиции вместе отмечаем праздники. Светлое Христово Воскресение символизирует торжество жизни, побеждающей смерть. Наполняет сердца радостью, дарит надежду. Напоминает об общих ценностях, которые служат нравственной опорой для наших народов. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Мира и добра вам и вашим семьям!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан