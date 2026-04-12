В Уфе прошёл VIII Форум школьного образования «Взлетай!»

В Башкортостане создадут программу для повышения престижа профессии учителя. Такое поручение дал глава республики во время Форума школьного образования «Взлетай!». В этом году масштабное мероприятие было посвящёно проблемам преподавания информатики, внедрению информационных технологий в сфере образования, в том числе применению искусственного интеллекта.

Директора школ, педагоги, психологи, советники по воспитанию, а также приглашённые эксперты. Более 600 представителей отрасли собрались в здании уфимского конгресс-холла обсудить ключевые направления развития системы образования. Центральная тема форума «Влетай!» – цифровая трансформация образования, преподавание информатики и внедрение технологий искусственного интеллекта в учебный процесс.

В рамках форума в Уфе прошёл первый съезд учителей информатики, который объединил 550 преподавателей. Повышать квалификацию им помогали федеральные эксперты – в частности, представители платформы «Яндекс.Образование».

Республика уж точно окажет поддержку, учитывая, что Башкортостан поставил перед собой амбициозную задачу – к 2030 году войти в топ-10 регионов России по развитию искусственного интеллекта. О приоритетных же направлениях развития системы образования детально говорили уже во время пленарного заседания форума школьного образования «Взлетай!». Участие в нём принял Глава Башкортостана.

Радий Хабиров в начале своего выступления рассказал об успехах наших школьников на олимпиадах, что является хорошим мотивирующим фактором для развития системы образования в регионе. А ещё на неделе наши школьники стали призёрами олимпиад по экологии и обществознанию. Всё это – результат кропотливой работы по укреплению системы школьного образования, отметил глава республики.

Не было бы крепкой материально-технической базы, не было бы и таких успехов, считают эксперты. Башкортостан – один из лидеров в России по развитию инфраструктуры школьного образования. За последние годы в Башкортостане построено 48 школ. Учебные заведения активно оснащаются современным оборудованием.

Это уже восьмой по счету форум школьного образования «Взлетай!». Ежегодно по его итогам принимаются ключевые для отрасли решения. Среди них, к примеру, учреждение грантов для сельских учителей, создание полилингвальных школ, организация бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов.

Этот форум также не обошелся без ключевых решений. Глава республики дал поручение разработать республиканскую программу по повышению престижа педагогических профессий. При этом Радий Хабиров привел в пример специальность врача, которая стала очень популярной после ковида. Тяжелый недуг стал причиной героизации профессии.