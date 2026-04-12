Богослужения, домашние традиции и автопробег: как в Башкирии отпраздновали Пасху

Верующие сегодня отмечают главный православный праздник – Пасху. В этот день произошло воскресение Иисуса Христа как победа жизни над смертью. Празднику предшествовала Страстная неделя – период, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа от Тайной вечери до погребения. В субботу православные освящали куличи, яйца и другие угощения, готовясь к празднику. А ночью состоялось пасхальное богослужение с крестным ходом.

Что-то до боли знакомое и родное. Кажется, такие посиделки уже канули в лету. Но на кухне Валентины Саргаевой ежегодно в канун Пасхи звучат народные песнопения, а под них идёт подготовка к празднику. Для подруг это добрая традиция, которая длится уже десятилетия. Вместе красят яйца, пекут куличи.

Традиции есть не только у старшего поколения, но и у тех, кто годится им во внуки. Маленькие жители Нижегородки в пасхальное утро любят ходить в гости.

В семье Репаловых чтят две религии – православие и ислам. Александр – христианин, Анна – мусульманка. Поэтому справляют праздники сразу двух вероисповеданий. Детей уже понемногу знакомят с религией. Семейная традиция – посещать Собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Все дороги ведут в храм. Пасха – это торжество из торжеств. Верующие несут на освящение яства. Светлый весенний праздник – для многих повод собраться вместе за готовкой и раскрашиванием яиц. Тот случай, когда важен не только результат, но и процесс. И за традициями, знакомыми нам с детства, скрывается глубокий смысл. Пасху справляют в воскресенье. Название дня недели говорит само за себя. Он назван так в честь воскресения Иисуса Христа на третий день после распятия. Это прехождение от смерти к жизни, от земли к небу.

Самое главное событие для верующих происходит в ночь с субботы на воскресение во время пасхального богослужения. В полночь под звон колоколов верующие с зажжёнными свечами выходят из храма. Шествие символизирует путь церкви навстречу воскресшему Спасителю.

Христос воскресе! Воистину Воскресе! Это традиция пасхального приветствия. Верующие передают благую весть друг другу. Поделиться радостью православные решили и через автопробег. Колонна стартовала от Храма Святой Блаженной Матроны Московской. На уфимских улицам сегодня раздавался колокольный звон. И со светлым праздником уж очень хотел поздравить людей один юный прихожанин.