В Минлесхозе Башкирии рассказали о запретах в пожароопасный период

В лесах республики 8 апреля зафиксированы первые случаи возгорания. Они произошли в Белорецком и Бурзянском районах на площади 0,5 и 0,3 гектара. А позднее на территории Зилаирского лесничества возгорание локализовали на площади свыше 15 гектаров. В ходе тушения оперативно отработали спецслужбы, пострадавших нет. В этом году лесничества вспыхнули на две недели раньше, чем в прошлом. Подробности – в интервью с министром лесного хозяйства региона Маратом Шарафутдиновым.

В период посещения лесов запрещается:

· пользоваться открытым огнем;

· бросать горящие спички, окурки;

· оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;

· оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;

· выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

· разводить костры в хвойных молодняках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках леса с наличием сухостойной, ветровальной, буреломной и валежной древесины;

· сжигать порубочные остатки при проведении лесохозяйственных работ.

Внимание! За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены административные штрафы:

· для граждан – до 60 тыс. рублей;

· для должностных лиц – до 110 тыс. рублей;

· для юридических лиц – до 2 млн. рублей.

В условиях особого противопожарного режима эти суммы еще выше. Кроме того, определенные действия влекут за собой уголовную ответственность.