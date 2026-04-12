В Минлесхозе Башкирии рассказали о запретах в пожароопасный период

В лесах республики 8 апреля зафиксированы первые случаи возгорания. Они произошли в Белорецком и Бурзянском районах на площади 0,5 и 0,3 гектара. А позднее на территории Зилаирского лесничества возгорание локализовали на площади свыше 15 гектаров. В ходе тушения оперативно отработали спецслужбы, пострадавших нет. В этом году лесничества вспыхнули на две недели раньше, чем в прошлом. Подробности – в интервью с министром лесного хозяйства региона Маратом Шарафутдиновым.
В период посещения лесов запрещается:
· пользоваться открытым огнем;
· бросать горящие спички, окурки;
· оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал;
· оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;
· выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;
· разводить костры в хвойных молодняках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках леса с наличием сухостойной, ветровальной, буреломной и валежной древесины;
· сжигать порубочные остатки при проведении лесохозяйственных работ.
Внимание! За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены административные штрафы:
· для граждан – до 60 тыс. рублей;
· для должностных лиц – до 110 тыс. рублей;
· для юридических лиц – до 2 млн. рублей.
В условиях особого противопожарного режима эти суммы еще выше. Кроме того, определенные действия влекут за собой уголовную ответственность.
В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов звонить в Региональную диспетчерскую службу Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан: 8 (347) 218-14-14 или по Единому номеру лесной охраны 8 (800) 100-94-00.