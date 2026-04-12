В Башкирии мошенницы заключают браки с бойцами СВО ради выплат

Циничный расчет, прикрытый штампом в паспорте. В Башкортостане суд признал недействительным брак погибшего участника специальной военной операции, заключённый за день до подписания контракта. Родители бойца не получили ни рубля из положенных выплат – всё забрала женщина, которую они считают фиктивной вдовой. А она, впрочем, этого и не скрывала. Причём, как выяснилось, у ответчицы уже есть судимость за мошенничество. Подобных историй, увы, много. Как наживаются на участниках СВО нечистые на руку люди – в нашем сюжете.

Ни у себя дома, ни на судебном заседании родители погибшего бойца его вдову и не видели толком. Чему и не удивлены. Их сын был интересен женщине лишь до момента получения банковской карты, куда исправно приходила зарплата солдата. Вот только воспользоваться деньгами он не мог.

На это и был сделан расчет при заключении брака, уверены родственники. В зону СВО Артимьян ушёл в феврале 2025. А штамп в паспорте поставили за день до подписания контракта. Все в один голос подтверждают: с указанной женщиной он никогда вместе не жил и не вёл совместного хозяйства. А о мошеннических действиях мужчина и сам заявил в одном из своих последних видео обращений, отправленных с передовой незадолго до гибели.

К слову, махинации с чужими банковскими картами фиктивная жена проводила не впервые. В прошлом году суд признал её виновной по нескольким статьям, в том числе о мошенничестве. Было установлено, что женщина, работая в банке, оформляла по чужим документам кредитки и снимала с них деньги. Однако с учетом смягчающих обстоятельств Фемида назначила условный срок. Родственники погибшего опасаются, что в этот раз женщина попытается уйти в зону СВО, чтобы таким образом избежать уголовной ответственности.

У фиктивной жены на момент заключения брака, как говорила она сама в разговоре с сестрой погибшего, была крупная задолженность. Расписались, мол, чтобы её списать. Но только расторгать отношения почему-то не спешила. Караидельский межрайонный суд встал на сторону родителей погибшего солдата и учёл аргументы прокуратуры при вынесении решения.

Схема с фиктивными браками ради наживы на государственных выплатах не единична. Похожая история произошла в Учалах. После гибели участника СВО его вдова, состоявшая в браке всего 10 дней, отстаивает свои права на выплаты.

А узнали мы об этом, когда мама съездила в ЗАГС, ну уже после похорон. Да, действительно, 7 февраля они расписались, он ушел 17 февраля. А мы даже не в курсе были, что он женат. Вот как понять, что она считается его женой? Гузель Баймухаметова, сестра погибшего участника СВО

Однако случаи, когда брак признавали фиктивным, можно по пальцам пересчитать. Доказать это не так просто, говорят юристы. При этом на руку мошенникам работают и особые поправки. Если при обычных обстоятельствах для заключения брака необходимо ждать месяц после заявки в ЗАГС, то в случае с заключившими контракт военнослужащими действуют ускоренные сроки.