В Башкирии в честь Дня космонавтики прошла Неделя космоса

12 апреля в стране отмечают великую дату: ровно 65 лет назад Юрий Гагарин навсегда вошел в историю, став первым человеком, покорившим космос. С тех пор Советский Союз, а затем и Россия закрепили за собой звание космической державы. Какое отношение к бесконечному пространству имеет Башкортостан и как в республике прошла Неделя космоса?

Спутники, ракеты, планеты, летающие тарелки и даже Салават Юлаев, словно парящий в окружении звезд. Всё это – детские рисунки, но, без преувеличения, каждый из них – просто космос. К слову, именно с ним связать свое будущее мечтает Анвар Вагапов. Несмотря на столь юный возраст, он уже знает, что ровно 65 лет назад 12 апреля Юрий Гагарин навсегда вошел в историю человечества.

В связи с круглой датой в стране впервые состоялась всероссийская акция Неделя космоса. В рамках мероприятия в Уфимском планетарии в течение семи дней проходили тренинги, концерты под звездами, астрономический диктант и мастер-класс по космической живописи.

Погрузиться в бескрайний мир Вселенной и детям, и взрослым помогает Азамат Рахмангулов – единственный в республике, кто создаёт уникальные полнокупольные программы. Сегодня они пользуются спросом по всей стране. Новый анимационный проект Азамат готовит и для Уфимского планетария. Он посвящен культовой фотографии с телескопа «Хаббл», на которой изображены колонны из межзвёздной пыли. Уникальная анимация рождается на основе реальных кадров. Чтобы передать каждый элемент в точности, специалист изучает научные статьи и взаимодействует с сообществом ученых. И Азамат Рахмангулов не первый в республике, чья жизнь так или иначе связана с космосом.

В объектив этого человека попали главные исторические события второй половины прошлого века под грифом «совершенно секретно». Он проводил съемки в эпицентре первых ядерных взрывов, выжил после утечки радиации на подлодке и был единственным оператором, который снимал приземление Юрия Гагарина. Общаясь с космонавтом, он отснял 180 метров пленки и даже получил автограф. А звали оператора Махмуд Рафиков. Он родился 1 марта 1924 года в Уфе. Во время Великой Отечественной войны трудился сварщиком на военном заводе. После вечерней школы поступил в Уфимский авиационный институт, затем перевелся в московский вуз. Правда, диплом получил уже во ВГИКе – уж очень его тянуло к искусству. Предпочел Махмуд Рафиков документалистику, став уникальным свидетелем эпохи. Не стало кинооператора в 2018 году.

И если Махмуду Рафикову посчастливилось запечатлеть первого космонавта на камеру, то уроженка Стерлитамака Анжелика Парфёнова и сама мечтает пополнить ряды астронавтов. В 2023-м девушка стала участницей международного эксперимента SIRIUS-23. Она и еще пять исследователей провели целый год в изоляции в специальном модуле, имитирующем лунную станцию.