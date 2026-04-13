В Уфе прошла презентация книги «Приключения лунатопика»

В Уфе прошла презентация детской книги «Приключения лунатопика» молодой писательницы Таши Ристовой. Это история о фантастическом существе. Через его путешествия автор раскрывает такие важные темы, как любовь, дружба и ценность семьи.

Писательница провела мастер-класс для детей, где дала ребятам творческое задание: придумать и нарисовать новое приключение для главного героя-лунатопика. Вместо традиционного чтения вслух она устроила настоящий художественный эксперимент. Юные читатели с энтузиазмом взялись за карандаши и фломастеры. Каждый включал фантазию по-своему: дети сами разрисовывали персонажей сказки, добавляя им необычные детали, цвета и характеры.