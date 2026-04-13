В Уфе родители старшеклассников написали ЕГЭ

Уфа присоединилась к участию во всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Папам и мамам учеников предложили написать пробный единый госэкзамен по русскому языку.

Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время, но он даёт возможность познакомиться с заданиями разных типов. Родители узнали, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях, как осуществляется контроль за объективностью проведения госэкзамена.