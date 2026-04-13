Школьник из Уфы снял фильм о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Уфимский школьник снял фильм к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.Шестиклассник Илья Матвеев пообщался с ликвидаторами последствий аварии, нашёл уникальные кадры с места происшествия и смонтировал документальную картину. За неё 12-летний мальчик получил награду во всероссийском конкурсе.

В обычной уфимской квартире – свой маленький музей. Противогазы, военные береты, фляжки, редкие фотографии. Илья Матвеев собирает эту коллекцию несколько лет. Каждый экспонат связан с темой ликвидации Чернобыльской катастрофы. Увлекаться этим он начал тогда, когда впервые увидел противогаз. Родители приобрели его, и Илья начал погружаться в историю самой страшной техногенной катастрофы ХХ века.

Увлечение оказалось настолько серьезным, что Илье предложили снять фильм. В региональной организации инвалидов и ветеранов «Чернобыль» увидели горящие глаза подростка и сказали: «Попробуй». Илья брал интервью у ликвидаторов, часами сидел за монтажом, подбирал архивные кадры.

Фильм Ильи Матвеева получил высокую награду на всероссийском конкурсе, посвященном 40-летию Чернобыльской аварии. Победу подростка заметили и профессионалы. Но главные зрители для него – родители и те самые ликвидаторы, которые стали его друзьями.

Илья познакомился с ликвидаторами в сквере возле дома, когда там закладывали памятный камень в честь героев-чернобыльцев. Теперь те, кто участвовал в ликвидации самой страшной аварии века, приходят к мальчику домой. Они слушают его лекции о противогазах и искренне удивляются: этот ребёнок знает о Чернобыле больше, чем многие взрослые.