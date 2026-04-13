В Башкирии за минувшие сутки подтопило три моста и 54 приусадебных участка

Два сообщения о подтоплении поступило за минувшие сутки в Центр обработки вызовов системы «112». На контроле находятся 11 ситуаций в семи муниципалитетах Башкортостана. В Белорецком, Чишминском, Янаульском районах и в столице действуют ограничения движения. Зафиксировано подтопление трёх мостов, 54 приусадебных участков, из них 52 в Уфе в СНТ «Казарез», «Альбатрос» и «Озон», а также два участка в Янаульском районе.
Что касается уровня воды в реках: ещё полметра за сутки набрала Стерля у города Стерлитамака. На реке Уршак у села Камчалытамак Давлекановского района динамика уровня воды за сутки +33 см, выход реки на пойму приближается к трём метрам. На реке Белой в районе Монумента Дружбы уровень воды за сутки несколько снизился, выход реки на пойму в данный момент 600 см. Крупные водохранилища работают в режиме наполнения.