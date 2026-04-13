Мошенничество в сети: в Башкирии рассказали о популярных схемах обмана

Маркетплейсы, интернет-магазины и соцсети: мошенники находят всё новые площадки для преступлений, и жертвой может стать каждый. Как не попасться на аферистов, какие схемы обмана самые распространённые и как защитить свои права?

Тема телефонного мошенничества и обмана в сети у всех на слуху уже не первый год. И фантазии аферистов можно только позавидовать: каждый раз они придумывают новые уловки, – рассказывает специалист по службе безопасности банка Ирина Сафиуллина. С помощью специальной программы она отслеживает и блокирует подозрительные переводы, и таковых немало.

Попасться на удочку аферистов может как пенсионер, так и ребёнок. Несовершеннолетних чаще всего обманывают в онлайн-играх. Злоумышленники предлагают юным геймерам подарок или бонус, ссылаясь на то, что предложение ограничено или же скидка только «для своих».

Казалось бы, чем младше ребёнок, тем проще его обмануть, но мошенники ещё и отличные психологи, а значит, подход найдут к каждому. Например, подросткам предлагают лёгкие деньги: отвезти посылку, обналичить перевод, открыть банковскую карту. Работа, что называется, непыльная. Вот только последствия такого заработка очень серьёзны: ребёнок становится соучастником преступления.

Промышляют злоумышленники и в интернет-магазинах, перенаправляя на фишинговые сайты или заставляя платить по ложным реквизитам. Но, стоит отметить, что скрываются мошенники не только за маской продавца. Недобросовестные покупатели нередко заказывают товар на маркетплейсах, а затем просто подменяют его и оформляют возврат, который сначала отправляется на склад, а затем и к новым клиентам.

Если же речь идёт о добросовестных клиентах, то перед тем, как забрать покупку из пункта выдачи, её следует проверить причём под камерами. Вопрос мошенничества в интернет-магазинах обсудили на конференции Общественной палаты республики. Эксперты отметили, что в прошлом году в России зафиксировали 433 тысячи противоправных действий, а жители Башкортостана еженедельно переводят мошенникам миллионы рублей, причём стать жертвой киберпреступников можно даже при потере телефона. И в данном случае не спасёт даже самая изощрённая блокировка.

Подобная ситуация может возникнуть и при смене номера, если заблаговременно не отвязать его от всех аккаунтов. Сегодня нарваться на мошенников можно где угодно, и если деньги уже отправлены на счёт аферистов, то вернуть их будет сложно, но возможно. Главное – действовать быстро.