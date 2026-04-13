В Уфе жителям многоэтажки заменили лифты вместо протекающей кровли

Жителям уфимской многоэтажки вместо протекающей кровли заменили лифты. Работы провели по программе капремонта, притом что люди уже несколько лет жаловались на постоянные дожди у себя в квартирах. Люди даже согласились повысить взносы на капремонт в два раза, чтобы ускорить процесс. Вот только теперь денег на починку крыши в бюджете дома не осталось. В ближайшие несколько лет решение проблемного вопроса не предвидится.

Обои в квартире Галины Черновой то и дело обрастают новыми узорами. Едва успеет подсохнуть один, как начинает наслаиваться новый рисунок. И так почти на всех верхних этажах. Некоторые жильцы уже перестали делать ремонт, ведь слишком он недолговечен.

По словам жильцов, протекать начало около десяти лет назад. Сначала редкие капли, затем настоящие потопы. Стены покрываются плесенью. В 2023 году жители пошли на отчаянный шаг: чтобы ускорить капремонт, они добровольно повысили взносы в фонд регоператора почти в два раза, но деньги в итоге ушли на другое – в доме заменили лифты.

По регламенту, срок эксплуатации лифтов – не более 25 лет. Их замена – вопрос первоочередной. На эти цели потратили около шести миллионов рублей, притом что на балансе дома было всего около четырёх. Теперь получается, что в копилке на капремонт двухмиллионный долг, и, разумеется, в этих условиях надеяться на скорую замену крыши не приходится. В управляющей компании заявили, что пока вынуждены делать лишь небольшие заплатки, но надолго их не хватает.

От безысходности жители обращались на Прямую Линию Президента страны. Теперь к решению проблемы подключился Общероссийский народный фронт. Позиция ОНФ категорична: если кровля пришла в ветхое состояние, ждать до 2029 года – недопустимо.