В Башкирии на конном заводе увеличивают мощности производства кумыса

На Уфимском конном заводе №119 начали увеличивать мощности производства кумыса и готовиться к жаркому сезону. К слову, за прошлый год республика реализовала свыше семи тысяч тонн кисломолочного напитка, а это значит, что он востребован не только у нас.

Именно в этих бочках рождается настоящий кумыс. Сначала парное кобылье молоко подогревают примерно до 28 градусов, затем Лариса Тухватуллина добавляет к нему закваску – так называемые кисломолочные бактерии и дрожжи. Смесь сквашивают, постоянно перемешивая. Уже через час продукт готов к розливу.

Конный завод заработал 90 лет назад, когда на территории начали разводить русских рысаков. В 1960 году выпустили первую партию кумыса. Сейчас это единственное в России крупное хозяйство, которое одновременно разводит лошадей трёх пород и производит натуральное кобылье молоко в промышленных масштабах, причём делает это даже зимой, когда надои падают.

Согласно ГОСТу, целебный напиток должен храниться в тёмной стеклянной таре с соблюдением температуры. По консистенции он не должен быть жирным или густым, на вкус – не сладким, а даже слегка острым и освежающим. Сезон активного производства кисломолочного напитка стартует в середине июня и длится до сентября.