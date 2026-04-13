Житель Уфы печатает настоящий курай на 3D-принтере

Уфимец научился печатать на 3D-принтере настоящий курай. Музыкальный инструмент уже протестировали артисты. Изобретение доступное, более прочное и компактное.
3D-принтер давно перекочевал из категории чудес техники в домашние мастерские. Ильшат Ахметов тоже приобрёл его, печатать нужные детали. А пару месяцев назад ему пришла идея создать на принтере курай – инструмент, на котором он и сам учится играть, правда, для души.
Вот после этих приключений Ильшат и решил, что пора самому создавать инструменты. Пластиковый курай прочный, надёжный и, что важно, печатается буквально за день, а ещё – компактный: инструмент разбирается и без труда помещается в футляр.
Ильшат отпечатал партию для музыкантов, и они уже берут инструмент на концерты. Кроме того, мастер создал серию для зоны специальной военной операции. Футляры цвета хаки, и на каждом – символ курая.
Курай из настоящего стебля растения несравним и по тембру, и по душевности. Печатный хоть и не заменит его, но сможет стать достойной альтернативой. И это тоже сохранение культуры, просто с помощью современных технологий.