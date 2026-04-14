Вице-президент РАН выступил в Уфе с лекцией об атомной энергетике

Вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков выступил с лекцией об атомной энергетике в Геномном центре Уфимского межвузовского кампуса. Мероприятие прошло в рамках проекта «Научные гастроли» фонда «Вызов».

Академик рассказал студентам и молодым ученым о перспективах ядерных технологий нового поколения, отметив, что развитие энергетики напрямую зависит от интеллектуальной вовлеченности исследователей.

Уфа стала третьим городом в маршруте проекта, который охватит восемь регионов страны. В ходе встречи также обсуждалось взаимодействие науки и индустрии: за три года исследователи из Башкортостана подали 17 заявок на национальную премию «Вызов».