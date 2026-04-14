В Башкирии участник СВО планирует открыть блинную в рамках соцконтракта

В Иглинском районе планируют открыть блинную с броским названием «Иглинский блиндаж». Там будет налажен выпуск продукции с десятью наименованиями. Точка общепита откроется в райцентре благодаря инициативе участника специальной военной операции и при поддержке администрации Иглинского района.

Накануне в центре занятости населения района прошла очередная защита проектов предпринимателей, претендующих на заключение социального контракта и получение субсидий. На первоначальном этапе бывший участник СВО и будущий работник общепита проведёт косметический ремонт помещения, закупит и установит оборудование, после чего состоится открытие новой блинной.

Поддержать участника специальной военной операции при защите бизнес-плана пришли бывшие бойцы, члены клуба «СВОи», работающего при консультационном центре «Работа России» в Иглино. Среди них ветеран СВО с позывным «Фермер». Всего на заседании рассмотрели четыре бизнес-плана, в том числе проект по созданию мастерской вышивки, текстильного дизайна и профориентации, который подготовила жительница села Ивано-Казанка Людмила Басова. В этом году только в Иглинском районе финансовую помощь для реализации бизнеса получат более 20 предпринимателей, включая ветеранов спецоперации.