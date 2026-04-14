В Башкирии психиатры рассказали, как бороться с «весенним обострением»

Каждую весну многие ощущают тревогу, раздражительность и бессонницу – феномен, который называют «весеннее обострение». Специалисты Республиканского психотерапевтического центра рассказали, что чаще всего такое состояние возникает у людей с хроническими психическими заболеваниями, а также у тех, кто более чувствителен к сезонным перепадам.
Врачи объясняют это тем, что весной увеличивается продолжительность светового дня и в организме усиленно начинает вырабатываться серотонин. Для борьбы с сезонным обострением рекомендуется почаще находиться на свежем воздухе, увеличить физическую активность и следить за продолжительностью сна.