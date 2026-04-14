До +23°С с дождями: перед похолоданием в Башкирию придет жара

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие два дня.

Сегодня, 14 апреля, местами ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогнозируются грозы. Ветер юго-восточный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +3, +8°С, днем +18, +23°С, по северу республики – до +13°С.

В среду, 15 апреля, в регионе местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, днем местами порывистый. Ночью столбики термометров покажут +2, +7°С, по северу республики – до -3°С. Днем температура воздуха составит +7, +12°С, по югу – до +17°С.