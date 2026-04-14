Самолеты из Уфы в Ереван будут летать чаще

Авиакомпания «Shirak» увеличила частоту полетов по маршруту Уфа – Ереван. Теперь рейсы выполняются два раза в неделю – по средам и субботам.

По средам вылет из столицы Башкирии запланирован на 19:55. Время в пути составит 3 часа 5 минут. По субботам борт отправляется в 23:35. Продолжительность полета – 3 часа 40 минут.

Обратные рейсы из Еревана в Уфу также выполняются по средам и субботам. Вылет из столицы Армении назначен на 15:00 и 18:50 соответственно.