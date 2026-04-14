В Уфе остаются подтопленными 52 придомовых участка

В Госкомитете Башкирии по ЧС ведётся круглосуточный мониторинг паводковой ситуации.

За прошедшие сутки в службу спасения поступило 24 сообщения, связанных с весенним половодьем. На контроле остаются 10 ситуаций в 8 муниципальных образованиях. Подтоплены 6 участков дорог, 4 моста и 52 придомовых участка.

Река Нугуш в деревне Нижнеаташево Мелеузовского района поднялась на 127 см, достигнув уровня более двух метров. До 280 сантиметров также поднялась река Уршак у села Камчалытамак Давлекановского района.

Между тем уровень Белой постепенно идет на спад. В районе Монумента Дружбы в Уфе вода «упала» на 7 см и сейчас составляет чуть меньше 4,5 м.