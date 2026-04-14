В Уфе таксист ударил девушку в ПВЗ и скрылся: возбуждено уголовное дело

В Уфе возбуждено уголовное дело о хулиганстве по факту нападения на посетительницу пункта выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Инцидент произошел 10 апреля в ПВЗ на улице Набережная реки Уфы. В полицию обратилась 27-летняя девушка, заявившая о нанесении ей телесных повреждений. По предварительным данным, между мужчиной и двумя посетительницами возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ударил одну из девушек и скрылся с места происшествия. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.